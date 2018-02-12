Всеукраинский Совет Церквей выразил беспокойство по поводу государственного вмешательства в богослужебную практику конфессий

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) планирует высказаться в защиту принципа автономности религиозных организаций и недопустимости вмешательства органов во внутреннюю религиозную, в частности в богослужебную практику конфессий, а именно в порядок совершения таинств и обрядов.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Отдела внешних церковных связей УПЦ, такую рекомендацию для глав конфессий принял Секретариат ВСЦиРО на своем заседании 6 февраля 2018 года по результатам обсуждения возможности применения статьи 161 Уголовного Кодекса Украины против священнослужителей («нарушение равноправия граждан в зависимости от их рассовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам») .

Данный вопрос возник в связи с тем, что 11 января 2018 года прокуратура Запорожской области, ссылаясь на статью 161 УК Украины, открыла уголовное производство в отношении «выборочного подхода к осуществлению религиозных обрядов, предпочитая тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями».

Члены Секретариата разделили обеспокоенность данным уголовным производством и согласились с позицией представителя УПЦ протоиерея Николая Данилевича, который подчеркнул, что это является опасным прецедентом для всех конфессий, поскольку создает возможность вмешательства и регулирования государственными структурами порядка предоставления или совершения церковных таинств и обрядов.

В частности, представитель УПЦ, вспомнив о советских временах в истории Церкви, сказал: «Мне неизвестны факты, чтобы советская власть заставляла определять обряды или таинства (религиозную практику) других конфессий через уголовное преследование. Да, гонения на Церковь были жестокие, но во внутреннюю религиозную практику Церкви советская власть не вмешивалась. Иными словами, священников не судили и не сажали в тюрьмы за то, что они кого-то отпели или не отпели, покрестили или не окрестили и т.д. ».

В ходе заседания члены Секретариата ВСЦиРО также выразили обеспокоенность «законом» «О свободе совести и религиозных объединениях», который был принят так называемой «Народным Советом ЛНР» 2 февраля 2018 года. Данный вопрос также будет стоять на повестке дня следующего заседания Всеукраинского Совета Церквей и по этому поводу будет сформирована общая позиция украинских религиозных лидеров.