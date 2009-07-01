Ющенко стал почетным доктором католического университета

В рамках празднования 440-летия Люблинской унии Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКУ присвоена степень почетного доктора Люблинского католического университета им. Иоанна Павла ІІ, сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Таким образом университетский Совет отметил успехи в политической и профессиональной деятельности В.ЮЩЕНКА, в частности направленные на развитие украинско-польских взаимоотношений и достижения исторического примирения между двумя народами.

Президент Украины пообещал и дальше делать все возможное для укрепления отношений между двумя соседними народами, «потому что истинно не может быть независимой свободной Польши без независимой свободной Украины», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Также звание почетных докторов Люблинского католического университета было присвоено Президенту Польши Леху Качинскому, Президенту Литвы Валдасу Адамкусу и екс-главе парламента Беларуси Станиславу Шушкевичу, а также Президентам Латвии и Эстонии, которые были представлены Послами своих государств.

Кроме того, как сообщает источник, В.ЮЩЕНКО посетил экуменическую службу в Люблинском кафедральном соборе, принял участие в церемонии открытия и освящения мемориальной доски в честь 440-летия Люблинской унии.