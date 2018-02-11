Комиссия ВСЦиРО разработала стратегию утверждения мира в Украине

Комиссия Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций по вопросам социального служения разработала Стратегию участия Церквей и религиозных организаций в утверждении мира «Украина – наш общий дом».

Вопросы дальнейшего внедрения Стратегии стали предметом обсуждения во время заседания Секретариата Совета, которое состоялось 6 февраля под председательством епископа ЗРЦ Александра Зан-Фабиана, сообщает Институт религиозной свободы.

Документ, наряду с определением имеющихся общественных разломов и вызовов, предлагает ряд конкретных целей и задач с целью утверждения в Украине общественного мира на основе трех главных правил: услышать, понять, действовать вместе. Данная Стратегия станет путеводителем для последующих социальных проектов, которые украинские церкви и религиозные организации могут осуществлять совместно и отдельно, в том числе на местном уровне.

Также представители церквей и религиозных организаций обсудили состояние подготовки к ежегодному Всеукраинскому Ходу в защиту прав детей и семьи. С целью лучшей организации этого мероприятия будет расширен состав оргкомитета Шествия.

Кроме этого участники заседания ознакомились с информацией об организации Всеукраинского форума семьи, который состоится в марте в Киеве.

Секретариат ВСЦиРО также подготовит обращение глав конфессий в международные организации и иностранные дипломатические миссии с призывом принять меры для прекращения новых притеснений верующих и религиозных организаций в отдельных оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.