Закон о свободе совести перепишут

30 июня 2009 года при участии председателя комитета Юрия РЕШЕТНИКОВА состоялось заседание Рабочей группы при Государственном комитете Украины по делам национальностей и религий по разработке новой редакции Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

Во время заседания члены Рабочей группы коснулись отдельных аспектов процедуры регистрации религиозных организаций и их хозяйственной деятельности. Также были обсуждены положения относительно удовлетворения религиозных потребностей военнослужащих, пациентов медицинских заведений и лиц, содержащися под стражей или отбывающих наказание.

В ходе встречи председатель Госкомнацрелигий Ю. РЕШЕТНИКОВ сообщил членам Рабочей группы, что доработанная ими новая редакция Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», в соответствии с регламентом Кабинета Министров Украины, в ближайшее время будет направлена на согласование в министерства и ведомства, которые должны предоставить свою оценку предложенной редакции Закона.

Напомним, что, в соответствии с Ориентировочным планом законопроектних работ на 2009 год, утвержденным распоряжением Кабмина №185-р от 18.02.2009 года, до ноября Госкомнацрелигий должен разработать новую редакцию отмеченного Закона. Целью этих изменений является потребность в “обеспечении укрепления правовых принципов свободы совести и вероисповедания Украины”.