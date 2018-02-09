Комиссия Киевсовета поддержала петицию, которая требует сноса часовни Десятинного монастыря

Градостроительная комиссия Киевского городского Совета 9 февраля поддержала петицию, которая требует сноса часовни УПЦ на территории Нацмузея истории Украины.

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты единогласно поддержали электронную петицию “Решить вопрос сноса незаконной постройки-часовни УПЦ МП-Десятинного мужского монастыря Пресвятой Богородицы на территории Национального музея истории Украины”. Об этом сообщается на официальном сайте Киевского городского Совета.

Основным аргументом в поддержку петиции членами градостроительной комиссии стал особый статус земель в центре Киева.

Как отметил инициатор соответствующего обращения Вячеслав Толпига, территория на которой построена часовня УПЦ, относится к особо ценным землям историко-культурного назначения. Кроме того, по словам автора петиции, территория является памятником истории национального и местного значений.

Во время рассмотрения электронного обращения, депутаты также заслушали представителей Департамента земельных ресурсов и Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевсовета (КГГА).

Заслушав аргументы, депутаты поручили аппарату исполнительного органа Киевсовета (КГГА) в случае установления факта незаконного размещения часовни Десятинного мужского монастыря Пресвятой Богородицы на территории Национального музея истории Украины рекомендовать Киевскому городскому главе поддержать петицию и поручить структурным подразделениям исполнительного органа принять все предусмотренные действующим законодательство меры, направленные на устранение выявленных правонарушений в кратчайший срок.