Депутаты просят Черновецкого передать РКЦ костел св. Александра

Народные депутаты Украины из различных парламентских комитетов, представители фракции Блока Юлии Тимошенко, поддержали инициативу относительно необходимости передачи костелу святого Александра и его вспомогательных сооружений в собственность римско-католическому религиозному сообществу в городе Киеве. Об этом сообщает Институт религиозной свободы. На этой неделе депутаты направили совместное депутатское обращение к Киевскому городскому председателю Леониду Черновецкому с соответствующей просьбой.

Обращение инициировала Ольга Боднарь, первый заместитель председателя Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, которую в этом вопросе также поддержали председатель подкомитета по вопросам охраны историко-культурного наследия Комитета по вопросам культуры и духовности Василий Деревляный, заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Степан Глусь и председатель Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Анатолий Семинога.

Парламентарии обращают внимание киевской городской власти на обязанности Украины перед Советом Европы, в связи с которыми “режим бесплатного пользования зданиями по улице Костельной, 17 для римско-католической общины святого Александра не является адекватным решением в сфере преодоления Украинским государством негативной тоталитарной политики относительно Церкви”.

"Имеющиеся обстоятельства указывают на необходимость передачи этих объектов в собственность религиозной общине Римско-Католической Церкви в Украине”, – отмечается в обращении народных депутатов.

Уже сообщалось, что в середине июня этого года с аналогичным ходатайством к мэру Киева Л. Черновецкому обратилась группа парламентариев из различных фракций Верховной Рады Украины. В обращении, инициированном главой партии ХДС Владимиром Стретовичем, было отмечено, что киевской городской власти ничего не мешает передать римско-католический костел и его вспомогательные сооружения на баланс прихода и таким образом выполнить обязательства, взятые Украиной перед международным содружеством.