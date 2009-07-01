Депутаты просят Черновецкого передать РКЦ костел св. Александра
"Прекратить тоталитарную политику”
Народные депутаты Украины из различных парламентских комитетов, представители фракции Блока Юлии Тимошенко, поддержали инициативу относительно необходимости передачи костелу святого Александра и его вспомогательных сооружений в собственность римско-католическому религиозному сообществу в городе Киеве. Об этом сообщает Институт религиозной свободы. На этой неделе депутаты направили совместное депутатское обращение к Киевскому городскому председателю Леониду Черновецкому с соответствующей просьбой.
Обращение инициировала Ольга Боднарь, первый заместитель председателя Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, которую в этом вопросе также поддержали председатель подкомитета по вопросам охраны историко-культурного наследия Комитета по вопросам культуры и духовности Василий Деревляный, заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Степан Глусь и председатель Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Анатолий Семинога.
Парламентарии обращают внимание киевской городской власти на обязанности Украины перед Советом Европы, в связи с которыми “режим бесплатного пользования зданиями по улице Костельной, 17 для римско-католической общины святого Александра не является адекватным решением в сфере преодоления Украинским государством негативной тоталитарной политики относительно Церкви”.
"Имеющиеся обстоятельства указывают на необходимость передачи этих объектов в собственность религиозной общине Римско-Католической Церкви в Украине”, – отмечается в обращении народных депутатов.
Уже сообщалось, что в середине июня этого года с аналогичным ходатайством к мэру Киева Л. Черновецкому обратилась группа парламентариев из различных фракций Верховной Рады Украины. В обращении, инициированном главой партии ХДС Владимиром Стретовичем, было отмечено, что киевской городской власти ничего не мешает передать римско-католический костел и его вспомогательные сооружения на баланс прихода и таким образом выполнить обязательства, взятые Украиной перед международным содружеством.