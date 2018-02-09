Совет Церквей обеспокоен притеснениями верующих в ОРДЛО

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратится к международным организациям и иностранным дипломатическим миссиям с призывом принять меры для прекращения новых притеснений верующих и религиозных организаций в отдельных оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Такую рекомендацию для глав конфессий принял Секретариат ВСЦиРО на заседании 6 февраля, приступив к подготовке соответствующих обращений, сообщает Институт религиозной свободы.

Основанием для этого стала информация о принятии так называемой «Народной Радой ЛНР» 2 февраля “закона” «О свободе совести и религиозных объединениях». Этот документ запрещает деятельность на территории самопровозглашенной «Луганской народной республики» религиозных групп, под которыми понимается организация, состоящая из пяти человек и которая не имеет прямого отношения ни к одной из “традиционных конфессий”.

При этом представитель «ЛНР» напомнил, что согласно принятому “закону”, все действующие в ОРЛО религиозные организации и объединения в течение трех месяцев с даты вступления его в силу должны пройти обязательную процедуру регистрации. Иначе их деятельность будет считаться незаконной и, соответственно, будет уголовно наказуемой.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций считает недопустимыми любые притеснения религиозной свободы в ОРДЛО и будет просить страны-участницы «Минского процесса» и его гарантов и все международное сообщество обеспечить свободу вероисповедания на неконтролируемых украинским правительством территориях Донецкой и Луганской областей.