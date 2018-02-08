Гройсман пообещал реконструировать собор св. Юра во Львове за 20 миллионов

На реконструкцию собора Святого Юра во Львове в этом году из государственного бюджета должны предоставить 20 миллионов гривен.

Об этом рассказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита на Львовщину. На официальной странице в Фейсбук Владимир Гройсман отметил важность сохранения собора как памятника ЮНЕСКО.

"Сегодня работаем во Львове. Первая встреча – с настоятелями Архикатедрального собора святого Юра. Правительство выделило 20 млн грн бюджетной дотации на реставрацию этого памятника ЮНЕСКО. У нас есть история, память, духовность. Это надо беречь", - отметил Премьер.

Напомним, Архикафедральном собоор святого Юра Галицкой митрополии УГКЦ считается главной святыней украинских греко-католиков. С 1998 года Собор вместе с Ансамблем исторического центра Львова принадлежит к Мировому наследию ЮНЕСКО.