Гройсман пообещал реконструировать собор св. Юра во Львове за 20 миллионов

22:16, 08 февраля 2018
Государство
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/ facebook.com/volodymyrgroysman

Об этом рассказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита на Львовщину. На официальной странице в Фейсбук Владимир Гройсман отметил важность сохранения собора как памятника ЮНЕСКО.

"Сегодня работаем во Львове. Первая встреча – с настоятелями Архикатедрального собора святого Юра. Правительство выделило 20 млн грн бюджетной дотации на реставрацию этого памятника ЮНЕСКО. У нас есть история, память, духовность. Это надо беречь", - отметил Премьер.

/ facebook.com/volodymyrgroysman

Напомним, Архикафедральном собоор святого Юра Галицкой митрополии УГКЦ считается главной святыней украинских греко-католиков. С 1998 года Собор вместе с Ансамблем исторического центра Львова принадлежит к Мировому наследию ЮНЕСКО.

/ ukrainaincognita.comСобор святого Юра считается главной святыней украинских греко-католиков

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