Гройсман пообещал реконструировать собор св. Юра во Львове за 20 миллионов
22:16, 08 февраля 2018
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Реконструкция обойдется Правительству в 20 млн. грн. / facebook.com/volodymyrgroysman
На реконструкцию собора Святого Юра во Львове в этом году из государственного бюджета должны предоставить 20 миллионов гривен.
Об этом рассказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита на Львовщину. На официальной странице в Фейсбук Владимир Гройсман отметил важность сохранения собора как памятника ЮНЕСКО.
"Сегодня работаем во Львове. Первая встреча – с настоятелями Архикатедрального собора святого Юра. Правительство выделило 20 млн грн бюджетной дотации на реставрацию этого памятника ЮНЕСКО. У нас есть история, память, духовность. Это надо беречь", - отметил Премьер.
/ facebook.com/volodymyrgroysman
Напомним, Архикафедральном собоор святого Юра Галицкой митрополии УГКЦ считается главной святыней украинских греко-католиков. С 1998 года Собор вместе с Ансамблем исторического центра Львова принадлежит к Мировому наследию ЮНЕСКО.
Собор святого Юра считается главной святыней украинских греко-католиков
/ ukrainaincognita.com
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