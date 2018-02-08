Изменен состав Комиссии по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций

Состав Комиссии по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций вновь изменен – уже третий раз за последние 3 года, однако за это время заседания Комиссии ни разу не созывались.

Дополнительные изменения предусмотрены Постановлением Кабмина Украины от 25 января № 29, сообщает Институт религиозной свободы.

В частности, позицию “Заместитель Министра юстиции” заменена позицией “Заместитель Министра юстиции по вопросам государственной регистрации”, позицию “Заместитель Министра экономического развития и торговли — руководитель аппарата” заменена позицией “Первый заместитель Министра экономического развития и торговли”, позицию “Заместитель Председателя Фонда государственного имущества” заменена позицией “Первый заместитель Председателя Фонда государственного имущества”.

Как отмечается на Правительственном портале, принятие постановления позволит актуализировать должностной состав Комиссии и обеспечит более действенный и оперативный режим проработки вопросов, отнесенных к ее компетенции.

Последний раз состав Комиссии по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций корректировался в июне 2017 года. Перед этим, в марте 2015 года, новоназначенное Правительство обновило руководство и состав этой Комиссии, однако так и не созвало ни одного ее заседания.

Комиссия по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций была создана в 2008 году как консультативно-совещательный орган при Кабинете Министров Украины. Однако последнее ее заседание состоялось еще во времена предыдущей власти в 2012 году, а перед этим еще три года заседания не созывались.

Как сообщал ИРС, члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций во время встречи с Премьер-министром снова напомнили Правительству о важности восстановления деятельности этой Комиссии.