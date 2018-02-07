Послы стран "Большой семерки" обсудили состояние реформ с Всеукраинским Советом Церквей

Полномочные послы стран «Большой семерки» (G7) встретились с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций с целью налаживания взаимодействия и постоянного диалога.

Встреча состоялась 6 февраля в Национальном заповеднике «София Киевская» при участии 17 членов ВСЦиРО, сообщает Институт религиозной свободы.

Среди высокопоставленных руководителей иностранных дипломатических миссий присутствовали посол Канады Роман Ващук, посол Японии Сумме Шигеки, посол Великобритании Джудит Гоф, посол США Мари Йованович, глава Представительства ЕС в Украине Хюґ Мингарелли, посол Германии Эрнст Райхель, посол Италии Давиде Ла Чечилия и заместитель председателя дипломатической миссии Франции Кристоф Ле Риголер.

Украинские религиозные деятели в своих выступлениях подчеркнули важность участия объединенного религиозного сообщества Украины, как части структурированного гражданского общества в процессе реформ в Украине.

“Церковь имеет дальнейшее видение, чем политики, потому что не ограничена мнением о выборах, а заботится о благосостоянии людей. Роль церкви в обществе можно сравнить с заботливой матерью, которая уговаривает ребенка с зубной болью все же пойти к врачу. Это общественная ответственность церквей – способствовать жизненно необходимым изменениям в Украине”, – отметил Глава УГКЦ верховный архиепископ Святослав Шевчук.

Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх отметил, что Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций является объединяющим фактором в украинском обществе. Он подчеркнул, что согласно Священному Писанию различных конфессий Бог больше всего ненавидит коррупцию, и особенно в судопроизводстве.

“Создание антикоррупционного суда не должно останавливать процесс очищения всего судейского корпуса. Так, можно создать антикоррупционный суд, к примеру – на пятилетний срок, но это не должно означать, что все другие суды могут оставаться коррумпированными”, – отметил Ребе.

В то же время старший епископ Украинской Церкви христиан веры евангельской Михаил Паночко отметил, что “с коррупцией не может бороться коррумпированная власть”. По его убеждению, добрые перемены могут принести только духовные и моральные люди.

“Церковь в первую очередь должна готовить в своих общинах честных и моральных людей – таким способом мы можем лучше влиять на изменения в Украине”, – подчеркнул епископ.

Эту позицию поддержал и председатель Духовного управления мусульман Украины шейх Ахмед Тамим, который вспомнил о негативных последствиях советского образования и поддержал необходимость просветительской деятельности церквей.

В свою очередь иностранные дипломаты акцентировали внимание на приоритетных направлениях работы группы G7 по поддержке Украины. Среди них: верховенство права и борьба с коррупцией, экономический рост, эффективное управление, развитие человеческого капитала, безопасность и оборона.

“Украина сделает инвестицию в свое будущее, если предпримет усилия для проведения реформ. И борьба с коррупцией лежит в сердцевине этих изменений”, – сказал посол Германии Эрнст Райхель.

Полномочные послы стран «Большой семерки» отметили важную роль церквей и религиозных организаций, которую они играют в становлении гражданского общества в Украине, утверждении правды и справедливости, неприятии коррупции и беззакония, формировании эффективных и подотчетных общественности властных институтов.

“Церкви являются крупнейшими представителями гражданского общества, с которыми нам надо сотрудничать и лучше их понимать”, – подчеркнул посол Канады Роман Ващук.

Посол Великобритании Джудит Гоф подняла вопрос о том, каким образом можно изменить общую культуру в украинском обществе, чтобы утвердить неприятия коррупции, в том числе на бытовом уровне. В то же время посол США Мари Йованович пригласила глав Церквей и религиозных организаций поделиться своим видением общественных изменений и тех конкретных мер, которые гражданское общество Украины при поддержке международного сообщества может принять ради свершения важнейших реформ.

“Роль ВСЦиРО является важной в обеспечении социального единства в Украине, в том числе для противодействия российской агрессии. Важная роль Церквей и религиозных организаций в деле реинтеграции оккупированных территорий. Мы преисполнены решимости в сотрудничестве с вами в тех сферах, которые чрезвычайно необходимы для реформирования в Украине”, – сказал посол ЕС Хюг Мингарелли украинским религиозным деятелям.

Стороны договорились продолжить начатый диалог и взаимодействовать относительно различных актуальных аспектов общественно-политической жизни Украины и глобального мира с целью утверждения достоинства каждого человека, его прав и свобод, дальнейшего развития украинского общества на пути демократических изменений и реформ.