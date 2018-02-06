Минкультуры готовится к суду, чтобы убрать храм Десятинного монастыря УПЦ со Старокиевской горы

Министерство культуры Украины заявило о незаконности строительства храма УПЦ, расположенного рядом с фундаментом Десятинной церкви, и намерено подать судебный иск, сообщается на сайте Минкультуры.

"Земельный участок, на котором, по состоянию на сегодня, незаконно размещена Малая архитектурная форма (МАФ), право собственности на которую, согласно решению Шевченковского районного суда. Киева от 15.02.1012, принадлежит Религиозной общине УПЦ, Десятинный Храм Рождества Пресвятой Богородицы принадлежит НМИУ на праве постоянного пользования согласно акта от 30.06.1999 года, II КВ №004141", - информирует Министерство культуры.

В сообщении Минкультуры также указано, что "дано отдельное поручение директору НМИУ Т. Сосновской безотлагательно принять меры по устранению препятствий по пользованию земельным участком, который предоставлен Национальному музею истории Украины в постоянное пользование для эксплуатации и обслуживания зданий музея на ул. Владимирской, 2 в Шевченковском районе г. Киева в соответствии с решением Киевского городского совета от 29 октября 1998 года № 22/123 (Государственный акт на право постоянного пользования землей II-КВ № 004141), в частности, путем предъявления соответствующих судебных исков", - говорится на сайте Минкультуры.