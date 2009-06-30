Долги по зарплате - смертный грех

Епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх (Смирнов) призвал руководителей кузбасских предприятий и предпринимателей погасить долги по зарплате работникам, поскольку эксплуатация труда рабочих и несправедливая оплата затраченных человеком сил является лихоимством - смертным грехом.

Об этом сообщает NEWSru.com со ссылкой на РИА "Новости".

В своем обращении епископ Аристарх отметил, что на некоторых предприятиях области рабочие и служащие месяцами не могут получить зарплату.

"Церковь считает такую ситуацию недопустимой: обману, преступным действиям, ущемляющим законные права человека, не место в экономических взаимоотношениях между работодателями и тружениками", - процитировал епископа Аристарха представитель пресс-службы обладминистрации.

Епископ напомнил, что в Законе Божьем говорится: "Не укради", то есть запрещается присвоение каким бы то ни было образом того, что принадлежит другим.

"К грехам против этой Божественной заповеди святые отцы относят грабительство, воровство, обман, мздоимство (или взяточничество), а также лихоимство, когда деньги приобретаются незаконным образом, через обогащение в ущерб служащим, путем эксплуатации труда рабочих и несправедливой оплаты затраченных человеком сил", - говорится в обращении епископа.

Православный иерарх отметил, что Божественное откровение и каноны Церкви особенно осуждают корыстные действия в период голода, стихийных бедствий и лихолетий (кризисов).