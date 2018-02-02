Петр Порошенко назвал польский закон о Холокосте "необьективними и категорически неприемлемым"

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал принятый парламентом Польши законопроект о Холокосте. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

«Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, которые содержатся в документе — абсолютно необъективны и категорически неприемлемы», — заявил Порошенко, призвав Польшу к диалогу.

Законопроект об Институте национальной памяти, который 26 января принял польский Сейм, предусматривает уголовную ответственность за отрицание «преступлений украинских националистов» против поляков.

При этом наказание предусмотрено за любые попытки выставлять поляков соучастниками нацистских преступлений. До трех лет тюрьмы грозит также тем, кто называет гитлеровские концлагеря на территории Польши — такие, как Хелмно, Белжец, Собибор, Треблинка, Аушвиц и Майданек — польскими.

Эти положения польского закопроекта вызвали дипломатический скандал с Израилем, сообщает jewishnews.com.ua. США призвали Польшу пересмотреть законопроект.