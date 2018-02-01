От того, признают ли Десятинный монастырь УПЦ незаконной постройкой, зависит, что будет с поджигателями-архитекторами - депутат Луценко

Народный депутат Игорь Луценко собирал заседание подкомитета Верховной Рады для признания храма Десятинного монастыря УПЦ незаконной постройкой. О своих намерениях Луценко сообщил на своей странице в Фейсбук, сообщает Центр информации УПЦ.

Совместное заседание подкомитета по взаимодействию с гражданским обществом и депутатского межфракционного объединения «За Киев» «Незаконные постройки на территории Национального музея истории Украины: пути спасения исторического наследия» состоялось сегодня в Верховной Раде.

Как отметил на странице в Фейсбук сам нардеп, признание храма Десятинного монастыря незаконной постройкой нужно для того, чтобы освободить от уголовной ответственности архитекторов Шемотюка и Горбаня, которые обвиняются в поджоге храма.

«В повестке дня – рассмотрение позиций различных органов власти и местного самоуправления по ликвидации незаконных построек на территории Нацмузея, а также анализ путей привлечения виновных к уголовной ответственности. От признания постройки незаконной напрямую зависит, понесут ли уголовную ответственность Алексей Шемотюк и Александр Горбань. Поэтому заседание в четверг будет иметь большое значение в их судьбе»

Сам поджог храма Игорь Луценко назвал «художественно-политической акцией, направленной против незаконного захвата территории вокруг фундамента Десятинной церкви».