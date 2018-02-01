Петиция с требованием снести Десятинный монастырь набрала необходимое количество голосов благодаря рекламе в facebook

Петиция с требованием снести Десятинный монастырь набрала необходимые 10 тысяч голосов благодаря рекламе в facebook.

Как сообщают "Главновости", петиция с требованием снести Десятинный монастырь в Киеве была зарегистрирована на сайте Киевсовета еще в прошлом году. Автором петиции стал Толпига Вячеслав, который требовал демонтировать здание монастыря, которое по его мнению, было построено незаконно.

Хотя петиция была зарегистрирована еще 10 ноября 2017 года, по состоянию на утро 28 января, петицию подписали всего 500 с лишним человек, после чего была запущена массированная реклама в facebook. Только за 30 января благодаря рекламе петицию подписали почти 2 тысячи человек.