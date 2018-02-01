Петиция с требованием снести Десятинный монастырь набрала необходимое количество голосов благодаря рекламе в facebook
00:22, 01 февраля 2018
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Десятинный монастырь УПЦ / news.church.ua
Петиция с требованием снести Десятинный монастырь набрала необходимые 10 тысяч голосов благодаря рекламе в facebook.
Как сообщают "Главновости", петиция с требованием снести Десятинный монастырь в Киеве была зарегистрирована на сайте Киевсовета еще в прошлом году. Автором петиции стал Толпига Вячеслав, который требовал демонтировать здание монастыря, которое по его мнению, было построено незаконно.
Скрин / glavnovosti.com
Хотя петиция была зарегистрирована еще 10 ноября 2017 года, по состоянию на утро 28 января, петицию подписали всего 500 с лишним человек, после чего была запущена массированная реклама в facebook. Только за 30 января благодаря рекламе петицию подписали почти 2 тысячи человек.
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