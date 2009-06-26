На реконструкцию Андреевской церкви не хватает денег

Выделенных Кабинетом министров десяти миллионов гривен из Резервного фонда государственного бюджета на проведение аварийно-ремонтных работ Андреевской церкви в Киеве хватит лишь на первоочередные меры по укреплению склона и фундамента церкви.

Как сообщает Корреспондент.net, об этом заявил начальник Главного управления охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Руслан КУХАРЕНКО.

По словам КУХАРЕНКО, три миллиона гривен из отмеченных 10 миллионов уже поступили на счет Национального заповедника София Киевская, который определен заказчиком работ по Андреевской церкви.

”Конечно, этих 10 миллионов хватит только на первоочередные меры по укреплению склона и фундаментов Андреевской церкви. Все остальные работы требуют еще 30 миллионов гривен в целом. Это работы по реставрации паперти, горизонтальной гидроизоляции и гидроизоляции самой Андреевской церкви, ее стен. Надо очень серьезно заняться этим памятником, чтобы он оставался жемчужиной всемирного значения. Таких средств пока не предусмотрено”, -- сказал КУХАРЕНКО.

Вместе с тем он подчеркнул, что к зиме этого года работы по укреплению склона и фундамента Андреевской церкви должны быть завершены.

”Зимой не имеют права проводить эти работы, поскольку может просто съехать со склона Андреевская церковь”, -- отметил КУХАРЕНКО.

Напомним, что в апреле этого года Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 10 миллионов гривен на проведение аварийно-ремонтных работ Андреевской церкви в Киеве.