Парламентарии отклонили законопроект о тайне исповеди

25 июня 2009 года Верховная Рада Украины отклонила проект Закона о внесении изменений в Криминально-процессуальный кодекс Украины относительно соблюдения тайны исповеди.

Об этом сообщил Институт религиозной свободы со ссылкой на портал Верховной Рады. Для многих отмеченное решение оказалось неожиданным, ведь 31 марта парламентарии поддержали эту инициативу, которая после доработки в профильном комитете не претерпела существенных изменений.

Законопроектом предлагалось дополнить статью 69 Криминально-процессуального кодекса Украины, отметив, что священнослужители не могут быть допрошены в качестве свидетелей по поводу сведений, полученных ими во время исповеди.

В поддержку законопроекта проголосовали лишь 187 народных депутатов из необходимых по меньшей мере 226. Проект поддержали две фракции - Блока Юлии ТИМОШЕНКО (134 голоса) и Блока «Наша Украина - Народная самооборона» (49 голосов). Фракции Партии регионов, Блока ЛИТВИНА и Коммунистической партии Украины не поддержали этот законопроект.

Голосование за предложение о направлении законопроекта на повторное второе чтение имело почти такой же результат поддержки со стороны фракций парламента за исключением Блока ЛИТВИНА, который присоединился к БЮТ и Блоку «НУНС» в поддержке этого предложения. Такой результат голосования значит об отклонении данного законопроекта.