В 100-ю годовщину боя под Крутами президентская чета возложила цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле

В 100-ю годовщину исторического сражения под Крутами, Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко принял участие в церемонии почтения памяти Героев Крут.

Президентская чета возложила цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле, сообщается на сайте Главы государства.

Также от Главы государства возложили цветы к могиле погибших украинских патриотов, воспитанников Университета Святого Владимира, участников боя под Крутами Владимира Шульгина (1894 – 1918) и Владимира Наумовича (1894 – 1918), которые похоронены на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника в Киеве.

***Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты, на Черниговщине, между войсками большевиков и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.