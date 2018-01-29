В 100-ю годовщину боя под Крутами президентская чета возложила цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле

14:38, 29 января 2018
Государство
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Президент вместе с супругой почтил память Героев Крут / president.gov.ua

Президентская чета возложила цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле, сообщается на сайте Главы государства.

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Также от Главы государства возложили цветы к могиле погибших украинских патриотов, воспитанников Университета Святого Владимира, участников боя под Крутами Владимира Шульгина (1894 – 1918) и Владимира Наумовича (1894 – 1918), которые похоронены на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника в Киеве.

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***Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты, на Черниговщине, между войсками большевиков и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.

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