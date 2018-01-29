В 100-ю годовщину боя под Крутами президентская чета возложила цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле
14:38, 29 января 2018Государство
1107 0
Президент вместе с супругой почтил память Героев Крут / president.gov.ua
В 100-ю годовщину исторического сражения под Крутами, Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко принял участие в церемонии почтения памяти Героев Крут.
Президентская чета возложила цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле, сообщается на сайте Главы государства.
Также от Главы государства возложили цветы к могиле погибших украинских патриотов, воспитанников Университета Святого Владимира, участников боя под Крутами Владимира Шульгина (1894 – 1918) и Владимира Наумовича (1894 – 1918), которые похоронены на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника в Киеве.
***Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты, на Черниговщине, между войсками большевиков и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter