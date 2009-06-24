В Запорожье запретили «публичные» службы в многолюдных местах

Запорожские чиновники возражают против того, чтобы различные религиозные организации устраивали фестивали и массовые праздники на центральной площади Запорожья, а также в местах массового скопления людей в районах областного центра. Об этом сообщает Репортер. В частности, на заседании Запорожского исполнительного комитета председатель Коммунарской райгосадминистрации Запорожья Юрий ПЕЛЫХ сообщил, что в одном из парков его района верующие собираются провести «публичную» службу.

«Жители района категорически против того, чтобы на день Конституции в парке верующие проводили свои мероприятия. Я поддерживаю людей и тоже возражаю против подобных мероприятий», - сказал ПЕЛЫХ.

Члены исполкома полностью поддержали главу района и не разрешили религиозным организациям проводить свои праздники на центральной площади Запорожья. Вместо этого верующим посоветовали выбрать другие места - к примеру, площадь Вознесенскую.

Более того, члены исполкома решили в будущем рекомендовать всем религиозным организациям проводить свои мероприятия ... на трассе, в районе местного Авторынка.