Парламентарии займутся тайной исповеди

В течение новой пленарной недели, с 23 по 26 июня 2009 года, Парламент рассмотрит несколько вопросов, связанных с обеспечением права на свободу вероисповедания и деятельностью религиозных организаций. В их числе доклад Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и законопроект об обеспечении соблюдения тайны исповеди. Об этом сообщает Институт религиозной свободы со ссылкой на портал Верховной Рады Украины.

24 июня в сессионном зале Парламента должен быть представлен ежегодный доклад Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине. Как известно, согласно статьи 101 Конституции Украины, Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) осуществляет “парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина”.

25 июня парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении проект Закона о внесении изменений в Криминально-процессуальный кодекс Украины относительно соблюдения тайны исповеди, одобренный Верховной Радой Украины по результатам голосования 31 марта. Законопроектом предлагается дополнить статью 69 КПК Украины положениями, определяющими, что священослужители не могут быть допрошены в качестве свидетелей по поводу сведений, полученных ими во время исповеди.