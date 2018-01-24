Во Всеукраинском Совете Церквей председательство перешло к Закарпатской Реформатской Церкви

Во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций состоялась ротация председателя. Как сообщает официальный сайт ВСЦиРО, на следующий полугодовой период председателем совета стал епископ Александр Зан-Фабиан, глава Консистории ЗРЦ.

Информация о ротации поступила от Духовного управления мусульман Украины, которое завершило свою каденцию председательства.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций был образован в декабре 1996 года как межконфессиональная организация. Его целью является объединение усилий конфессий в деле духовного возрождения Украины и координации межцерковного диалога, как в Украине, так и за её пределами, а также участие в разработке проектов нормативных актов по вопросам государственно-конфессиональных отношений и осуществление комплексных мероприятий благотворительного характера.

На сегодня в состав ВСЦиРО входят 16 церквей и религиозных организаций и 1 межцерковная организация, среди которых православные, греко- и римо-католические, протестантские и евангельские церкви, а также иудейское и мусульманское религиозные объединения. В итоге ВСЦиРО представляет более 90% всех религиозных организаций Украины.