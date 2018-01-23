Петр Порошенко поздравил Главу УПЦ КП с 89-летием
16:42, 23 января 2018Государство
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Президент поздравил Главу УПЦ КП / facebook.com
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Главу УПЦ КП Филарета с 89-летием. Поздравление опубликовано на официальной странице Президента в Фейсбук и представлено ниже без изменений.
"Ваше Святейшество! Примите мои искренние поздравления по случаю 89-летия!
В дни тяжелых испытаний для нашего государства, Вы болеете за всю украинскую землю. Силой и верой служите Богу и Украине, и молитесь за мир на родной земле.
Вы всегда были образцом и примером для подражания.
Долголетия, крепкого здоровья и Божьего благословения Вам, Святейший Владыко!", - написал Петр Порошенко.
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