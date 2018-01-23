Нардепы-националисты требуют от власти остановить деятельность УПЦ и отобрать святыни

Группа депутатов ВР Украины обратилась в Совет нацбезопасности и обороны, Минюст и Минкульт с требованием принять меры против "антигосударственной деятельности» Украинской Православной Церкви. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук депутат от партии «Свобода» Андрей Ильенко.

«Вместе с народными депутатами-свободовцами Михаилом Головко, Олегом Осуховским, Юрием Левченко, Александром Марченко, представителями Национального Корпуса Андреем Белецким и Олегом Петренко, а также Оксаной Корчинской направили депутатьский запрос о необходимости принятия мер реагирования в отношении антигосударственной деятельности представителей московского патриархата в Украине.

Напоминаю, что аналогичный запрос лидер "Свободы" Олег Тягнибок подал еще в 2005 (!) году, когда немало сегодняшних записных "патриотов" рассказывали о "стратегическом партнерстве" с РФ и спонсировало московский патриархат. Очищение Украины от вражеской агентуры неизбежно», - написал Ильенко.

В обращении депутаты требуют запретить деятельность УПЦ в госучреждениях, школах, Вооруженных силах, изменить название УПЦ на «Русская православная Церковь в Украине», а также «начать процесс возвращения святынь украинским церквям».

Напомним, 8 января 30 радикалов из националистической организации С14 сделали попытку заблокировать въезд на территорию Киево-Печерской лавры. Участники акции развернули плакаты "ФСБ, вон из лавры" и "Нет" московской агентуре".