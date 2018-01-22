В СБУ заявили о задержании гражданина Узбекистана, которого подозревают в религиозном экстремизме

Служба безопасности Украины сообщает, что по информации Интерпола и Европола задержала в Одесской области гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск по подозрению в экстремизме. Об этом сообщает "Радио Свобода".

«По информации правоохранителей, иностранец принимал активное участие в деятельности международной религиозно-экстремистской группировки «Джихадчилар» («Джихадисты»). Он входил в состав структурного подразделения группировки «Жамаат». Задержанный, в частности, отвечал за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов, а также пропагандировал идеологию радикального ислама», – говорится в сообщении СБУ.

По информации спецслужбы, деятельность по распространению религиозно-экстремистской идеологии и привлечении новых членов в «Джихадчилар», задержанный намеревался проводить на территории Украины.

Сейчас решается вопрос о применении к гражданину Узбекистана экстрадиционного ареста с последующей его передачей органам госбезопасности Узбекистана, добавили в СБУ.