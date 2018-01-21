Президент поблагодарил Митрополита Онуфрия за поддержку процесса освобождения украинских заложников

Украина ждет освобождения из плена еще несколько военных, - об этом шла речь во время встречи Президента Петра Порошенко с Предстоятелем Украинской Православной церкви Митрополитом Онуфрием и Представителем Президента в Трехсторонний контактной группе Ириной Геращенко. Об этом сообщает официальный сайт Главы государства

Глава государства поблагодарил за поддержку процесса освобождения украинских заложников и поддержку их семей - за «ту нашу совместную работу, которую мы делаем чтобы освободить украинцев из плена, где они находятся на оккупированных территориях».

«Я буду очень приветствовать помощь Церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России», - отметил Петр Порошенко. При этом он отметил, что «Украина готова к решительным шагам по возвращению наших ребят домой».

«Вы видели с каким большим энтузиазмом и радостью перед Новым годом украинцы встречали 74 освобожденных из плена», - напомнил Президент о всеукраинском флешмобе «#ЗустрінемоСвоїх». Он также сообщил о своей встрече с семьями тех, кто еще остался на оккупированной территории в тюрьмах. «Я твердо пообещал - мы будем делать все возможное, чтобы как можно скорее они вернулись домой», - сказал Петр Порошенко.

Глава государства также обратился к Церкви за поддержкой для тех, кто находится на оккупированных территориях и в предоставлении им гуманитарной помощи.

Предстоятель Украинской Православной церкви Митрополит Онуфрий пообещал делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения украинцев: «Человек хочет быть свободным, он создана Богом свободным, и он хочет этой свободы».