На праздник Крещения на водоемах Украины дежурит более 3 тысяч спасателей

В праздник Крещения, 19 января, на водоемах Украины дежурит более 3 тысяч спасателей и более 500 единиц спецтехники. Об этом сообщается на официальном сайте ГСЧС.

"Традиционно в этот день люди массово отправляются на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду. Для того, чтобы избежать возникновения чрезвычайных событий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, на водоемах страны уже установлено 937 спасательных постов в составе 3-4 человек со средствами спасения. Всего в этот день на водных объектах дежурят более 3 тысяч спасателей и 550 единиц техники ГСЧС.

Кроме того, по всей стране накануне специалисты Службы спасения проводили информационно-разъяснительную работу с гражданами относительно безопасного нахождения на замерзших реках и озерах.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения и в случае опасности немедленно звонить в Службу спасения по номеру “101”.