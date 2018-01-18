В Киеве на Крещение будут дежурить 125 спасателей

Во время крещенских купаний 19 января в Киеве будут дежурить 125 спасателей. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Киевское управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"В целом для обеспечения безопасного празднования Крещения в Киеве будут задействованы 125 человек и 13 единиц техники, от Главного управления (ГосЧС в Киеве) привлекают 65 человек личного состава и 8 единиц техники", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве локации для купания на Крещение оборудовали в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах столицы.