В посольстве Украины в Венгрии прозвучали украинские колядки

В украинском дипломатическом представительстве в Будапеште состоялась украинская коляда. Дипломатов пришли поздравить с Рождественскими праздниками прихожане украинской греко-католической парафии Покрова Богородицы в Будапеште, сообщает Департамент информации УГКЦ.

Праздничный день начался с выступления вертепа, в котором приняли участие дети, молодежь и взрослые. А затем прозвучали украинские колядки и поздравления.

В завершение праздничной программы о. Дамиан Габорий, священник украинской общины в Венгрии, поздравил сотрудников посольства с Рождеством Христовым. А госпожа посол Любовь Непоп поблагодарила украинских коляднов за рождественский визит.

Организаторами рождественской акции была приходская община "Назаретськие семьи" при украинском приходе.