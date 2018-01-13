СБУ провела обыски у охраны Запорожской епархии УПЦ
13:37, 13 января 2018
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Представители "Радомира" обвиняются в разжигании межконфессиональных конфликтов / 112
Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, в Запорожье провели обыски у представителей общественной организации «православный Союз «Радомир». Об этом сообщает Пресс-центр СБ Украины.
Представители общественной организации "Радомир" обвиняются в разжигании межэтнических и межконфессиональных конфликтов, сообщили в пресс-центре СБУ.
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