Вступил в силу закон о противодействии домашнему насилию, разработанный при участии Всеукраинского Совета Церквей

Вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» от 7 декабря 2017 года. Также 12 января вступают в силу нормы о дополнительных обстоятельствах, отягчающих наказание за преступления в отношении супруга или бывшего супруга или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, сообщает Институт религиозной свободы.

Принятие Закона, по убеждению Правительства, позволит имплементировать международные стандарты противодействия насилию, обеспечить комплексный подход к предотвращению любым формам насилия в отношении женщин, профилактику насилия и расширит круг лиц, которые подпадают под действие действующего законодательства.

Закон вводит дополнительные меры, направленные на создание предупредительных и защитных механизмов борьбы со всеми формами насилия по признаку пола: домашнее насилие, сексуальное насилие, преследование, сексуальные домогательства, принудительные браки, увечья женских гениталий, принудительные аборты, принудительная стерилизация. Этими изменениями будет обеспечено соответствие законодательства Украины современным европейским стандартам в этой сфере.

Также предусматривается совершенствование работы служб поддержки пострадавших от насилия, в частности государственных телефонных “горячих линий”, и сбора упорядоченных по категориям соответствующих статистических данных.

С 11 января 2019 года вступит в силу остальные изменения, которые предусматривает иной принятый Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями» от 6 декабря 2017 года № 2227-VIII.

Указанные законодательные изменения позволяют практически реализовать основные положения Стамбульской Конвенции.

Стоит заметить, что во время принятия этих законов парламентарии учли позицию Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Накануне голосования ВСЦИРО обратился к руководству Верховной Рады и парламентских фракций с просьбой принять законопроекты № 4952 и № 5294, направленные на противодействие домашнему насилию, в доработанной редакции, которая исключает противоречивую терминологию.