Нацгвардия будет усиленно охранять "Запорожскую Сечь" и храмы Запорожья

В связи с конфликтной ситуацией между религиозными конфессиями Украины Национальная полиция совместно с гвардейцами перешла на усиленный режим дежурства церковных объектов. Нацгвардия взяла под охрану комплекс "Запорожская Сечь" на Хортице и храмы в Запорожье, сообщается на официальном сайте Нацгвардии Украины.

С 9 января военнослужащие 9 полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины приступили к выполнению служебного задания по охране государственной объекта и символа Запорожского казачества - историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь».

Целью службы гвардейцев является недопущение совершения актов вандализма, поджога и других противоправных действий.

«Наша задача сегодня не допустить совершения нападения или поджога важной для всей Украины колыбели украинской государственности - Запорожской Сечи. Я с уверенностью могу сказать, что наши бойцы сделают все возможное для этого», - рассказал начальник группы организации службы по охране общественного порядка капитан Максим Шека.