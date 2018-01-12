Глава Запорожской ОГА призвал епархии УПЦ и УПЦ КП к миру и христианской мудрости

Глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль провел рабочие встречи с главой Запорожской епархии Украинской Православной Церкви митрополитом Лукой и управляющим Запорожской епархией Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата епископом Фотием и призвал к христианской мудрости. Об этом сообщил Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА.

"Запорожский край является поликонфессиональным, где существует более тысячи религиозных организаций и 43 религиозные направления. Православные, католики, протестанты, мусульмане, иудеи уже несколько веков мирно проживают на запорожских землях", - отметил председатель облгосадминистрации Константин Брыль.

Как отметил глава региона, исторически так сложилось, что наиболее распространенным в области остается православие, которое исповедуют более 50% религиозных организаций от общего количества. Православные общины входят в состав Запорожской и Бердянской епархий Украинской православной церкви, Запорожской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, а также Украинской автокефальной православной церкви, Истинно православной церкви, староверов и других конфессий.

Действенным инструментом взаимодействия власти и общественности в сфере государственно-конфессиональных отношений является Совет религиозных организаций при председателе Запорожской облгосадминистрации, а также неформальное объединение – Духовный совет христианских церквей.

Только в прошлом году был проведен целый ряд совместных мероприятий, начиная от «Марша за жизнь» и заканчивая областным новогодне-рождественским фестивалем.

"В последние дни широкий общественный резонанс вызвала ситуация в г. Запорожье, связанная с отказом священника Украинской православной церкви отпевать ребенка, крещенного в Украинской православной церкви Киевского патриархата. Флеш - моб «Принеси куклу к храму», взаимные оскорбления и призывы к физической конфронтации привели к повышению градуса на религиозной почве. Не вмешиваясь во внутренние дела церкви и теологические вопросы, задача власти – не допустить, чтобы эмоции взяли верх, и сохранять межконфессиональный мир и согласие", - подчеркнул глава облгосадминистрации Константин Брыль.

Во время встречи было достигнуто понимание о необходимости сохранения мира и согласия в регионе, обеспечение толерантного отношения к представителям различных конфессий. Также запланировано проведение в ближайшее время заседания Совета религиозных организаций при главе Запорожской облгосадминистрации по случаю 99 - летия Акта воссоединения УНР и ЗУНР.