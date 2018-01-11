Из-за акции националистов возле Киево-Печерской лавры Украина может не получить денег от Евросоюза, – политолог

Недовольство Украиной в Евросоюзе будет в этом году возрастать, и давление будет продолжаться. Такое мнение выразил политолог Кирилл Молчанов в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «ГолосUA» .

Политолог уверен, что никаких денег Украине от ЕС в этом году не будет.

«Недовольство Украиной в Евросоюзе будет возрастать, будет продолжаться давление на Украину. Касательно закона о реинтеграции, по нему уже были замечания ООН по части пунктов, нарушающих права человека. Мало шансов, что данный документ в этом году будет принят», - подчеркнул Молчанов.

Эксперт также высказал мнение, что акции националистов, направленные против УПЦ окажут негативное влияние на отношения с Евросоюзом.

«Конфликтной точкой между ЕС и Украиной будет гуманитарная повестка - вопрос языка, вопрос истории и вопрос религии. Последняя акция под Лаврой говорит о том, что будут разжигать и дальше религиозную рознь. Будут разжигать ненависть, и сеять рознь в стране», - отметил эксперт.