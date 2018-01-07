На официальных аккаунтах органов власти - Рождественский флешмоб
19:00, 07 января 2018
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Украина празднует Рождество в соцсетях / telegraf.com.иа
На официальных страницах украинских органов власти в Twitter – рождественский флешмоб. Они публикуют по одной строке из известной колядки "Родился Бог на санях", сообщает ТСН.
Начался флешмоб с официального (то есть обозначенного синей "галочкой") аккаунта нашей страны, и по состоянию на 10:30 свои партии "спели" МИД, Минфин, Национальный банк, Администрация президента, Минэкономразвития, Нацполиция и МВД.
Впоследствии присоединились Нацгвардия, Министерство образования и науки и Нафтогаз, Министр инфраструктуры, Укрпочта, Минюст и Мінінформполітики.
/ tsn.ua
/ tsn.ua
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