Семья Президента Украины поздравила православных со Святым вечером
Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев со Святым вечером. Текст поздравления опубликован на сайте Главы государства и представлен ниже без изменений.
"Президент Петр Порошенко:
В Вифлееме днесь Мария Пречистая
Родила в вертепе нам Христа
Рождество – рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость.
Этот праздник – он духовный, но он – и государственный, он – и народный.
Уже более тысячи лет мы, украинцы, по-особому отмечаем этот день.
Издавна сложилась традиция не просто петь колядки, но и показывать рождение Сына Божьего в народных вертепах.
Так же давно подают к столу особое блюдо – кутью, которая символизирует достаток, которым делятся со всеми.
Как сто тридцать лет назад написала Леся Украинка: «... Уже и кутья и узвар на столе. В доме так ясно ... Свет горит как-то необычайно весело и вместе торжественно. Каждому хочется сказать что-то радостное, каждый чувствует себя счастливым и полным надежд ... Эта радость перелетает с одного лица на другое. Мерцает, как зарница, в глазах, звучит рюмочками, раздается в звонком детском смехе ... Как любо, торжественно-спокойно раздается то общее: «Святой вечер! ..» - традиция, которая в нем так душевно изображена, - живет и поныне.
Мы храним наши обычаи. Они делают нас особенными и непохожими на других.
Супруга Президента Марина Порошенко:
Святой вечер входит в каждый христианский дом. Родился Сын Божий. И эта весть несет свет и радость всем нам. Дети начинают колядовать и прославлять Христа.
Давайте вспомним теплым словом тех, кто живет в нашем сердце! Поблагодарим родителей, детей, родных и близких, друзей и коллег за то, что мы – вместе!
Желаю, чтобы звезда Христова принесла украинцам радость и счастливое будущее нашей родной Украины!
Президент Петр Порошенко:
Где бы мы ни были сегодня: в церкви, за праздничным столом или на работе, - вспомним тех, кто защищает нашу страну. И помолимся за них, попросив им у Бога здоровья и силы.
Иисус на сене
Дай счастья Украине.
Боже, Боже,
Боже, дай!
Христос родился!
Славим Его!".