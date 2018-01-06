Семья Президента Украины поздравила православных со Святым вечером

Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев со Святым вечером. Текст поздравления опубликован на сайте Главы государства и представлен ниже без изменений.

"Президент Петр Порошенко:

В Вифлееме днесь Мария Пречистая

Родила в вертепе нам Христа

Рождество – рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость.

Этот праздник – он духовный, но он – и государственный, он – и народный.

Уже более тысячи лет мы, украинцы, по-особому отмечаем этот день.

Издавна сложилась традиция не просто петь колядки, но и показывать рождение Сына Божьего в народных вертепах.

Так же давно подают к столу особое блюдо – кутью, которая символизирует достаток, которым делятся со всеми.

Как сто тридцать лет назад написала Леся Украинка: «... Уже и кутья и узвар на столе. В доме так ясно ... Свет горит как-то необычайно весело и вместе торжественно. Каждому хочется сказать что-то радостное, каждый чувствует себя счастливым и полным надежд ... Эта радость перелетает с одного лица на другое. Мерцает, как зарница, в глазах, звучит рюмочками, раздается в звонком детском смехе ... Как любо, торжественно-спокойно раздается то общее: «Святой вечер! ..» - традиция, которая в нем так душевно изображена, - живет и поныне.

Мы храним наши обычаи. Они делают нас особенными и непохожими на других.

Супруга Президента Марина Порошенко:

Святой вечер входит в каждый христианский дом. Родился Сын Божий. И эта весть несет свет и радость всем нам. Дети начинают колядовать и прославлять Христа.

Давайте вспомним теплым словом тех, кто живет в нашем сердце! Поблагодарим родителей, детей, родных и близких, друзей и коллег за то, что мы – вместе!

Желаю, чтобы звезда Христова принесла украинцам радость и счастливое будущее нашей родной Украины!

Президент Петр Порошенко:

Где бы мы ни были сегодня: в церкви, за праздничным столом или на работе, - вспомним тех, кто защищает нашу страну. И помолимся за них, попросив им у Бога здоровья и силы.

Иисус на сене

Дай счастья Украине.

Боже, Боже,

Боже, дай!

Христос родился!

Славим Его!".