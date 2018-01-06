На период празднования Рождества спасатели ГСЧС перешли на работу в усиленном режиме

На период празднования Рождества Христова подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. Об этом рассказал Глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин во время селекторного совещания в Министерстве внутренних дел, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в каждом регионе страны проведены уточнения мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

С 6 по 9 января организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам обеспечения техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Рождественских праздников, и на случай совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и опасных событий. Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей.

В общем, к 8 утра 9 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц техники ГСЧС. А также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8.