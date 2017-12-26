Как Петр Порошенко отметил католическое Рождество - СМИ

В президентской резиденции в селе Гута Ивано-Франковской области Богородчанского района на этих выходных было довольно людно: помимо того, что в охотничью резиденцию в конце прошлой недели приехал президент, на праздники к нему присоединились высокопоставленые гости.

Как сообщает "Страна.ua" на Банковой, вместе с Петром Порошенко на католическое Рождество "гуляли" спикер Верховной Рады Андрей Парубий (по вероисповеданию греко-католик), секретарь СНБО Александр Турчинов (баптист) и генеральный прокурор Юрий Луценко (православный).

Резиденция "Синегора" в Гуте считается одной из самых фешенебельных охотничьих госрезиденций. Находится возле села Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области в Горганах. Занимает площадь 10866 га.