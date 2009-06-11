Депутаты не передали Киево-Печерскую Лавру в госсобственность

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О сохранении комплекса Киево-Печерской Лавры и дальнейшем развитии Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника». Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовал 221 (при необходимых 226) из 428 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным проектом постановления предусматривалось рекомендовать Кабинету Министров Украины, Киевскому городскому совету, Киевской городской государственной администрации передать весь комплекс Киево-Печерской Лавры в государственную собственность и в сферу управления Министерства культуры и туризма Украины.

Кроме того, предлагалось пересмотреть целесообразность пребывания и отселить с территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника учреждения и заведения, деятельность которых непосредственно не связана с выполнением уставных задач Заповедника, а их существование на территории Киево-Печерской Лавры нельзя считать исторически обусловленным.

Также предполагалось рассмотреть возможность включения в структуру Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Музея книги и книгопечатания Украины, Государственной исторической библиотеки Украины и других музеев с целью создания единого музейного комплекса на территории Киево-Печерской Лавры, а также обновить персональный состав Наблюдательного совета Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, заменив государственных служащих специалистами в сфере охраны культурного наследия.