Офицеров СБУ посадили за шантаж настоятеля одесского монастыря

Два офицера управления СБУ в Одесской области осуждены за шантаж наместника Свято-Иверского мужского монастыря Диодора (Виталий Васильчук). Об этом сообщает 368.media, цитируя приговор Киевского райсуда Одессы.

Осенью 2015 года заместитель начальника главного управления защиты национальной государственности вместе с замначальника III-го отдела решили вымогать у священника крупную сумму денег. Первоначально они затребовал полмиллиона долларов.

Первый офицер позвонил настоятелю и сообщил, что его деятельностью «заинтересовались» в столице. Своего коллегу по работе он представил, как оперативника из центрального аппарата. Офицеры СБУ заявили, что настоятель якобы совершил преступление, переоформив земельный участок прихожанина в пользу монастыря на основании поддельной справки о дееспособности. Они угрожали священнику, что его никто не защитит, т.к. он представитель церкви Московского патриархата. При этом реального уголовного производства заведено не было.

Диодор заявил, что он может передать им только 70 тыс. долларов да и то, когда продаст землю. После этого настоятель обратился в военную прокуратуру. Передача денег проходила под их контролем. Во время операции вымогателей задержали с поличным.

Дело расследовала военная прокуратура, но после реформы его передали в НАБУ. В суд поступил обвинительный акт, где полковника и подполковника СБУ обвиняли по ч.4 ст.368 УК. Коллегия судей не подтвердила эту статью, т.к. основания отсутствовали. Напротив, они переквалифицировали дело на «мошенничество».+

Интересно, что в суде настоятель просил простить офицеров и строго их не наказывать.

Суд счел обвиняемых виновным по ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 УК и приговорил каждого из них к пяти годам тюрьмы. Им также зачли в срок пребывание в СИЗО с 13 декабря 2015 по 15 декабря 2017 года из расчета «день за два». Кроме того, до вступления приговора в силу, они могут выйти на свободу под залог в 136 тыс. гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать приговор.