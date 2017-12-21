Теплую Софию передали УПЦ КП незаконно - эксперт

Копия договора о бесплатном пользовании УПЦ КП памятником архитектуры – Трапезной (Теплой Софией), свидетельствует, что храм передали Киевскому патриархату с нарушениями законодательства. Об этом сообщает НПО «Общественная правозащита».

«Предварительный анализ этого договора показал, что он заключен в нарушение статьи 17 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», которая предусматривает, что культовое имущество, которое является государственной собственностью, может передаваться в бесплатное пользование исключительно по решению Киевской городской (областной) администрации», – говорится в сообщении НПО «Общественная правозащита».

Кроме того, в соответствии с частью 5 статьи 17 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» ходатайство о передаче культового здания в бесплатное пользование должно было рассматриваться в течение месяца с письменным уведомлением об этом заявителей. Киевская митрополия УПЦ многие годы добивалась передачи этого комплекса в пользование, но подобные уведомления не получала.

Правозащитники неоднократно требовали предоставить им документы, на основании которых представители Киевского патриархата служат в Теплой Софии. В самом Национальном заповеднике отвечали, что им «неизвестны решения (распоряжения, приказы) государственного органа или должностного лица о передаче храма Малой (Теплой) Софии в пользование УПЦ Киевского патриархата или другой религиозной организации, поскольку на адрес Заповедника таковые не поступали».