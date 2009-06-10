УПЦ разрешены ежедневные богослужения в Успенском Соборе Лавры

Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении культовых сооружений – выдающихся памятников архитектуры Украины в ежедневное использование религиозным организациям: Михайловского Собора – Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Успенского Собора Киево-Печерской Лавры – Украинской Православной Церкви, говорится на сайте Института религиозной свободы (ИРС).

Как сообщает ИРС, соответствующие изменения были внесены в постановление Кабинета Министров Украины от 9 августа 2001 года № 1005 «Об использовании культовых сооружений – выдающихся памятников архитектуры, которые не подлежат передаче в постоянное пользование религиозным организациям». Данный вопрос был поднят перед Правительством в обращении народных депутатов Украины, представителей партии Христианско-Демократический Союз Владимира СТРЕТОВИЧА и Владимира МАРУЩЕНКО.

Добавим, что согласно со старой редакцией постановления, богослужения в Успенском Соборе Киево-Печерской Лавры и в Михайловском Соборе могли проходить только "в дни двонадесятых, великих церковных праздников, особенного поминовения усопших, юбилейных и памятных дат, а также знаменательных государственных и церковных событий».

В этот день Правительство также утвердило распоряжение №619-р о передаче помещения бывшей часовни семинарии и вспомогательных помещений бывшей семинарии - Римо-католической церкви во Львове по ул. Винниченко, 30, в собственность Львовской митрополии Римо-католической церкви.

Напомним, что в апреле этого года Кабинет Министров Украины уже вносил изменения в указанное постановление, которыми разрешил патриархии Украинской Автокефальной Православной Церкви использовать Андреевскую церковь Национального заповедника «София Киевская» для проведения ежедневных богослужений.

