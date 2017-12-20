Петр Порошенко принял от скаутов Вифлеемский огонь мира

В День Святого Николая, накануне Рождественских праздников пластуны передали Президенту Петру Порошенко Вифлеемский Огонь Мира. Уже третий год подряд украинские скауты – пластуны передают Главе государства огонь со Святой земли как знак мира и благополучия для всех украинцев, сообщает сайт Главы государства.

«СКОБ, друзья», - так Президент поздравил пластунов («СКОБ» – пластовое приветствие, напоминает приметы, которыми должен обладать пластун. Расшифровывается как «сильно, красиво, осторожно, быстро» – ред.). Петр Порошенко поблагодарил представителей Пласта, как крупнейшей скаутской организации, которая делает чрезвычайно важное дело, ежегодно передавая Вифлеемский Огонь Мира в Украину. «Недаром этот огонь называется Огонь Мира», - добавил он.

Президент также напомнил, что принимает Вифлеемский Огонь Мира от пластунов начиная с 2015 года. «А на самом деле эту инициативу начали 21 декабря 2013, когда первый Огонь был доставлен на Евромайдан. И роль, и место Пласта в патриотическом воспитании нашей молодежи очень важны», - отметил Петр Порошенко.

Глава государства также отметил, что Украина всегда будет помнить о пяти пластунах, которые отдали свою жизнь, защищая независимость и территориальную целостность нашего государства.

Президент подчеркнул важность того, что Вифлеемский Огонь Мира будет передан нашим воинам в АТО. «И зимой он будет согревать сердца наших воинов и напоминать им, что о них помнит вся Украина», - сказал Петр Порошенко и добавил, что благодаря усилиям пластунов этот Огонь также передадут украинским воинам, которые сейчас находятся и на линии соприкосновения.

Глава государства поблагодарил пластунов и подчеркнул, что Украине нужны мир, согласие и любовь. «И ваша миссия, ваша инициатива очень важны», - сказал он.

Петр Порошенко также отметил, что Вифлеемский Огонь Мира должен объединять всю Украину, он должен быть и на Закарпатье, и в Луганщине, Донеччине, на Слобожанщине и на Буковине, и повсюду. «Эта новая традиция согревает сердца украинцев и на самом деле объединяет наше государство», - сказал Президент и поздравил пластунов с Днем Святого Николая.

Передавая огонь мира Главе государства, член краевого провода Пласта, ответственный за работу с волонтерами Андрей Лузан отметил тот факт, что Петр Порошенко уже третий год подряд поддерживает скаутскую инициативу по распространению этого Огня и выразил надежду, что эта традиция закрепится на долгие годы.

«Еще несколько дней назад этот огонек горел в Вене, где представители всех стран, где есть скаутинг, в том числе украинские пластуны, приняли этот огонек. И уже сегодня он в Украине и вскоре мы будем распространять его с представителями всех украинских церквей и конфессий в больницы, приюты и действительно там, где люди в этом нуждаются», - сказал он.

«Надеемся, что распространение этого Вифлеемского Огня Мира действительно поможет Украине получить тот долгожданный мир и благодарим за то, что вы поддерживаете Пласт как украинский скаутинг», - добавил Андрей Лузан, отметив, что в последние годы этот Огонь действительно приобрел сакральное значение для Украины и украинцев. Он также добавил, что украинские пластуны в эти дни вспоминают о пяти своих побратимах, погибших в борьбе с агрессором, а также сотни других известных и неизвестных имен, которые за все 105 лет истории Пласта отдали свою жизнь в борьбе за мирную Украину.

«Мы просим Вас принять этот Вифлеемский Огонь Мира как символ единства, мира и любви. Мы убеждены, что настоящая победа в продолжающейся войне будет не только тогда, когда будет мир по всей линии фронта, а тогда, когда будет взаимопонимание и уважение между украинцами. Просим Вас принять этот Огонь и распространять его дальше», - добавила председатель Киевской организации Пласта Екатерина Скороход, вручая Президенту фонарик с Огнем.