Президент помолился за мир в Украине в католическом паломническом центре в Португалии

Во время пребывания в Португалии Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной посетил центр паломничества «Фатима». Президентская чета помолилось за мир в Украине в Храме Пресвятой Богородицы Розария, сообщает Официальное интернет-представительство Главы государства.

Петр Порошено с женой возложили цветы к могилам свидетелей явления Пресвятой Богородицы и поставили свечи в Часовне явления Пресвятой Богородицы.

Во время встречи с руководителем центра преподобным Карлушом Кабесиньяшем Глава украинского государства отметил, что в мире есть несколько мест, наполненных особой энергетикой и духовной силой, и одно из них – «Фатима».

«Посещение такого места паломничества, особенно в канун Рождества, дает каждому из нас дополнительный импульс для осмысления наших действий и смысла нашей земной жизни», - отметил Президент.

Петр Порошенко подчеркнул, что украинцы вынуждены жертвовать своей жизнью не только ради независимости своего государства, но и бороться за свободу и ценности, на которых базируется объединенная Европа. И в этой войне более 10 тысяч украинцев погибли и почти 1,8 миллионов стали вынужденными переселенцами.

Президент подчеркнул: «Сегодня, в канун рождественских праздников, я верю в победу добра над злом и возвращение мира в Европу».