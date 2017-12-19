Порошенко в день святого Николая пожелал украинцам мира и благополучия
14:10, 19 декабря 2017Государство
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Петр Порошенко / president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем святого Николая.
Он пожелав мира и благополучия каждой семье, сообщает "Телеграф" соссылкой на официальную страницу Президента в Фейсбук.
"Поздравляю всех – взрослых и маленьких украинцев с Днем Святого Николая! Мира и благополучия каждой украинской семье", – написал Петр Порошенко.
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