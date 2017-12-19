Порошенко в день святого Николая пожелал украинцам мира и благополучия

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем святого Николая.

Он пожелав мира и благополучия каждой семье, сообщает "Телеграф" соссылкой на официальную страницу Президента в Фейсбук.

"Поздравляю всех – взрослых и маленьких украинцев с Днем Святого Николая! Мира и благополучия каждой украинской семье", – написал Петр Порошенко.