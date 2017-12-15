Представители Церквей и эксперты обсудили положения проекта Закона "О военном капелланстве"

Участники Круглого стола обсудили основные положения проекта Закона Украины «О военном капелланстве», разработанного экспертами при участии представителей церквей, и пришли к согласию по ключевым вопросам.

Мероприятие состоялось по инициативе Департамента внешних связей в Украине Патриаршей курии УГКЦ и при поддержке Ассоциации украинских правоведов, сообщает Институт религиозной свободы.

Участники Круглого стола стремились сформировать общую позицию о роли и миссии государства и Церкви в обеспечении права на свободу совести для военнослужащих Украины. Представители разных конфессий обсудили вопросы статуса военного капеллана, его подчиненности и подотчетности, образования, методического и социального обеспечения.

Участники обсуждения согласились, что военные капелланы будут иметь статус некомбатантов, без возможности использования ими оружия, и в вопросах душпастырской деятельности подчиняться в первую очередь церковным структурам – военным ординариатам (епархиям). В то же время закон должен предусмотреть возможность контрактной военной службы для тех капелланов, которые имеют соответствующее военное образование и офицерское звание.

Эти и другие согласованные вопросы будут отражены в проекте Закона Украины «О военном капелланстве», который находится на завершающей стадии разработки. Его финальная доработка пройдет в формате объединенной рабочей группы из числа представителей церквей и религиозных организаций, экспертов, специалистов парламента и профильных силовых ведомств.

Как сообщал ИРС, год назад по инициативе Комитета ВР по вопросам культуры и духовности состоялось заседание рабочей группы по законодательному урегулированию деятельности военных капелланов.