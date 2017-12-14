Представители Церквей и власти возложили цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля"

16:46, 14 декабря 2017
Государство
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Президент возложил цветы к памятному знаку

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии возложения цветов к памятному знаку «Воинам Чернобыля» и мемориальному кургану «Героям Чернобыля» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества состоялись в связи с Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

«Сегодня мы кланяемся людям, которые ценой собственной жизни и здоровья спасали Украину и весь мир от ядерной катастрофы», - написал Президент в Twitter.

В церемонии почтения памяти воинов и героев Чернобыля также приняли участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, министр обороны Украины Степан Полторак, вице-премьер-министр Павел Розенко, другие члены правительства, представители Церквей, народные депутаты, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, родственники погибших героев Чернобыля.

Участники церемонии почтили минутой молчания память участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

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