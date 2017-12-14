В Минюсте разъяснили порядок включения религиозных организаций в Реестр юридических лиц

Министерство юстиции разъяснило порядок включения сведений о религиозной организации, зарегистрированной до 1 июля 2004 года, данные о которой отсутствуют в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Соответствующее разъяснение от 05.12.2017 года за № 12719/8/32-17 Министерство разослало начальникам главных территориальных управлений юстиции в областях и городе Киеве, сообщает Институт религиозной свободы.

Минюст подчеркивает, что для включения религиозной организации, зарегистрированной до 1 июля 2004 года, в Единый государственный реестр подается только Заявление о государственной регистрации включения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр (Форма 9). Формы заявлений в сфере государственной регистрации юридических лиц утверждены приказом Министерства юстиции Украины от 18.11.2016 года № 3268/5.

“Форма заявления содержит все необходимые сведения о юридическом лице, предусмотренные статьей 9 Закона о регистрации, и не требует дополнительных документов, связанных с включением сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр”, – указано в разъяснении Минюста.

Кроме этого, Министерство юстиции подтвердило свою позицию, что Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» и ведомственные акты Минюста не устанавливают особых требований к наименованию религиозной организации.

Законодательством Украины не установлены требования относительно приведения в соответствие наименования юридических лиц, созданных до вступления в силу соответствующих законодательных положений. В частности, речь идет об указании в полном наименовании юридического лица его организационно-правовой формы.

Министерство юстиции также рекомендовало местным управлением юстиции провести разъяснительную работу относительно написания наименования религиозных организаций с областными государственными администрациями и КГГА как органами, осуществляющими регистрацию уставов религиозных организаций.

Данное разъяснение Минюста стало результатом деятельности Рабочей группы, созданной при министерстве при участии представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Напомним, ранее Минюст предоставил разъяснения на запрос Института религиозной свободы, которым подтвердил, что религиозная община не вправе менять название во время перерегистрации.