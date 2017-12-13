Представитель УПЦ принял участие в приеме по случаю Дня независимости Республики Казахстан

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, по приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Украине господина Самата Ордабаева, викарий Киевской Митрополии архиепископ Боярский Феодосий 12 декабря принял участие в праздничном приеме, организованном казахстанским посольством в Украине. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Мероприятие проходило по случаю 26 годовщины независимости Республики Казахстан. Торжественный прием посетили деятели культуры и науки, государственные служащие, религиозные деятели.

От имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви архиепископ Феодосий поздравил господина Посла и членов дипломатического корпуса с праздником, пожелал благополучия и мира народу Казахстана.