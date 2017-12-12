Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев с праздником Хануки. Поздравление главы государства опубликовано на его официальном сайте и опубликовано ниже без изменений.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю с Ханукой.

Сегодня ваша община как неотъемлемая составляющая украинского общества борется за свободу, независимость и целостность Украины. Уверен, что наше единство, настойчивость и решимость на этом пути являются залогом построения европейского будущего Украинского государства.

В эти праздничные дни желаю вашим семьям радости, согласия и благополучия. Пусть свет Хануки предоставит каждому сил и уверенности преодолеть вызовы и испытания, стоящие перед нашей страной", - пожелал Петр Порошенко.