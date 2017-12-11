Президент наградил священника УПЦ за волонтерскую деятельность и помощь украинским воинам в зоне АТО

В Стефановском храме города Городище Черкасской области состоялось торжественное награждение его настоятеля протоиерея Богдана Жигала, который отличился своими заслугами как волонтер. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии.

Председатель Городищенской райгосадминистрации Алексей Лавриненко торжественно вручил отцу Богдану высокую награду Президента Украины. В своем слове глава района отметил, что эта награда является заслугой не только настоятеля, а всех прихожан, ведь они собирают средства для помощи военнослужащим в зоне АТО, лекарства, продукты и все необходимые вещи. Также под его руководством оказывается помощь не только участникам АТО, но и семьям украинских воинов, внутренне перемещенным лицам и семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Постоянно оказывается материальная помощь в зону АТО, Городищенскому военному комиссариату, Государственному пограничному отряду 23, военным частям 80, 56, 72, 95, союзе воинов АТО Черкащины. За такую значительную помощь батальон Луганск-1 вручил благодарность Богдану Жигалу.

Попечением церковной общины во главе с отцом Богданом обеспечено военнослужащих автомобилем, компьютерной техникой, насосами, электростанциями, електропилами, строительными материалами для блиндажей, приборами ночного видения, рациями, запчастями и топливом для автомобилей, продуктами питания, военным обмундированием, бронежилетами, одеждой, обувью, вещами первой необходимости. Оказывает материальную помощь на лечение и реабилитацию участникам АТО.